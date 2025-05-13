Özel gereksinimli öğrenciler gösteri yaptı

Kaynak: ANKA
Özel gereksinimli öğrenciler gösteri yaptı

Mezitli Belediyesi ile Kuyuluk Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda; özel gereksinimli öğrenciler, müzik ve dans gösterileri yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Kuyuluk Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, özel çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle izleyerek onların mutluluğuna ortak oldu. Program kapsamında çocuklara pamuk şeker ikramı yapılırken, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çeşitli ürünler ve resimler sergilendi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, özel öğrencilerin başarısını takdir etti.

Etkinlikte konuşan Tuncer, “Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Engelli bireyler için Mezitli’yi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Özel gereksinimli öğrenciler gösteri yaptı

Son Haberler
Engelli park yerlerine park edenlere 165 bin TL ceza
Engelli park yerlerine park edenlere 165 bin TL ceza
Osmaniye’de dehşet! Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...
Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...
Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı
Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı
Kumpir yedi, hayatını kaybetti! İşletme sahibi ile ilgili flaş gelişme
Kumpir yedi, hayatını kaybetti! İşletme sahibi ile ilgili flaş gelişme
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı