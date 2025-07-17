Özel güvenlikte yeni dönem! Yönetmelik değişti

METİN KURT - AKSARAY/ YENİÇAĞ

Aksaray Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel, İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni özel güvenlik düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, özel güvenlik sektöründe eğitimden görev standartlarına kadar birçok alanda yenilik getiriyor.

SİLAHSIZ GÖREVLERDE YENİ UYGULAMALAR

Yeni yönetmelikle birlikte silahsız özel güvenlik görevlileri artık sadece yazılı sınavın birinci bölümünden sorumlu tutulacak. Adayların bu sınavdan en az 60 puan alarak başarılı sayılacağını belirten Yücel, böylece eğitim ve göreve alım süreçlerinin daha şeffaf ve objektif hale getirildiğini ifade etti.

Öte yandan, özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarına da yeni imkanlar sunuldu. Mezunlar, silah bilgisi ve atış derslerinden alınacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda yine 60 puan şartıyla silahlı görev yapma hakkı kazanabilecek.

YENİLEME EĞİTİMLERİ ARTIK SEVİYE BELİRLEYECEK

Bahattin Yücel’in açıklamalarına göre, yenileme eğitimleri artık sadece rutin bir tekrar değil, görevli personelin seviye ve yeterliliğini ölçen bir süreç haline geldi. Eğitim sonrası yapılan sınavlardan alınan puanlar, çalışanların sertifikalarına işlenerek işverenler için terfi ve görev değişikliği kararlarında önemli bir kriter olacak.

Yücel, “Bu düzenlemeyle birlikte çalışanlarımızın gelişimi artık takip edilebilir ve belgelenebilir olacak. Kaliteli personel yetiştirmek önceliğimiz.” dedi.

STAJYERLERE SİLAHLI EĞİTİM İMKANI

Yeni yönetmelik, güvenlik meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim sırasında silahsız staj yapmasını öngörürken, okul tarafından belirlenen dönemlerde silah eğitimi alabilmelerinin de önünü açıyor. Mezun olan öğrenciler, bu eğitim sayesinde doğrudan silahlı özel güvenlik sertifikası alabilecek.

SINAV BELGELERİNE 6 AY SAKLAMA ŞARTI

Yönetmelikle getirilen bir diğer dikkat çekici düzenleme ise sınavlara ait optik cevap kağıtları ve atış belgelerinin en az 6 ay süreyle saklanması ve daha sonra resmi tutanakla imha edilmesi. Bu uygulamanın, eğitim ve sınav süreçlerinde güvenilirliği artırması hedefleniyor.

İLGİLİ BİRİM TANIMLAMALARI DEĞİŞTİ

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında kurum ve birim adlandırmalarının güncellenmesi de yer aldı. Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü gibi ifadeler, “ilgili birimler” şeklinde sadeleştirilirken; döner sermaye işletmeleriyle ilgili tanımlamalar da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlıklarını kapsayacak şekilde revize edildi.

YÜCEL’DEN DEĞERLENDİRME: “EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRACAK BİR ADIM”

AKG Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel, yaptığı değerlendirmede; “Yapılan bu güncellemeler sektörümüzde kaliteyi artırmak ve hizmet standartlarını yükseltmek adına önemli bir adımdır. Eğitim, ölçme ve değerlendirme sistematiği artık daha kontrollü ve verimli işleyecek. Tüm çalışanlarımızın ve sektör temsilcilerimizin bu süreci yakından takip etmelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.