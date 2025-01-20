Özel Halk Otobüsleri'nden flaş karar! İndirimli ücretsiz ve abonman kartlı vatandaşlara kötü haber

Ankara'da 1 Şubat tarihinden itibaren abonman, indirimli ve ücretsiz kartların Özel Halk Otobüsleri'nde geçersiz olacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığı, bakanlık tarafından ücretsiz hizmet verilen yolcuların maliyetlerinin esnafa yüklendiği belirtildi.

Ekonomik olarak hizmetlerinin devam etmesinin imkansız olduğu ifade edilirken 1 Şubattan itibaren Ücretsiz, Öğrenci Abonman, İndirimli kartların değil, sadece tam biletlerin geçerli olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir.

Ankara'da öğrencilere servis ücreti ve abonman desteği

Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır.

Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı,

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren;

- Ücretsiz

- Öğrenci Abonman

- İndirimli

tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir.

Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.