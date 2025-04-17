Özel Halk Otobüsü şoförleri isyan etti. 'Otobüslere POS cihazı koyacağız'

Ellerinde "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlarla eylem yapan şoförler, polis müdahalesiyle karşılaştı.

"3 BİN 41 ARACIN 6 MİLYAR TL ALACAĞI VAR"



Özel Halk Otobüsleri Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, "Şu an içeride 3 bin 41 aracın 6 milyar TL alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı bulunmaktadır. İETT'nin rotasyon politikaları nedeniyle araçlarımız hizmet dışı kalıyor, işlerimiz aksıyor" dedi.

"POS CİHAZLARIMIZI KOYACAĞIZ, İSTANBULKART'LA ÖDEME ALMAYACAĞIZ"

Güneş, İBB yönetimine ay sonuna kadar süre verdiklerini belirterek, "Ödemeler yapılmazsa araçlarımıza kendi POS cihazlarımızı koyacağız. İstanbullular, lütfen İstanbulkart kullanmayın. Ulaşımın aksamaması için ödemeleri bizim POS’lardan yapın. İBB, 16 milyonun ulaşım hakkını gasp etmiştir" ifadelerini kullandı.

"SÖZLER TUTULMUYOR, OYALANIYORUZ"

Güneş, "İBB yetkilileri geçen yıl 15 Mayıs'tan bu yana 4 kez görüşme yapmasına rağmen hiçbir sözünü tutmadı. 'Seçim bitsin ödeme yapılacak', 'Mülk satılacak, ödenecek' gibi bahanelerle oyalandık. Aralık ayı ödemelerini hala alamadık" diye konuştu.

POLİS MÜDAHALESİYLE GERGİNLİK



Eylem sırasında polisin dağılma uyarısına rağmen şoförlerin direnmesi üzerine gerginlik yaşandı. Grup, alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemi sürdürdü.