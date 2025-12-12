Dehşet veren olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ’a ait özel halk otobüsündeki 2 yolcu arasında "yer" nedeniyle tartışma çıktı.

Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise yumruk attı. Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girip saldırmaya çalıştı. Kavgada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Daha sonra sakinleşen tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.