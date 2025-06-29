Özel harekat öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR’a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Hacı Ali kavşağında meydana geldi. M.F.G. (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan beş polis özel harekat kursiyeri yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.S.G. ve A.M.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.M., M.C.S. ve M.F.G.’nin tedavilerinin ise hastanede sürdüğü belirtildi.

VALİ TAŞOLAR: “BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Taşolar, “Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İçinde Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören beş 5 polis arkadaşımızın bulunduğu bir araç bir TIR’ın altına girmek suretiyle bir kaza söz konusu oldu. Bu kazada iki mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üç yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Hepinizin başı sağ olsun” dedi.

Vali Taşolar, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları da ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.