Özel Harekat Polisleri, dualarla Suriye görevlerine uğurlandı

Suriye'de hizmet verecek olan özel harekat polisleri, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende dualarla görev yerlerine doğru yola çıktı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.

Vali Yılmaz, "Görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize olan inancımız tam. Kahramanlığınızı, cesaretinizi ve vatan sevginizi takdirle karşılıyoruz. Cenab-ı Allah, yoldaşınız olsun ve size güç versin. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirip sağ salim dönmenizi temenni ediyorum. Yolunuz, bahtınız her zaman açık olsun" şeklinde konuştu.