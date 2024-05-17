Özel Harekat Polisleri, dualarla Suriye görevlerine uğurlandı

Kaynak: İHA
Özel Harekat Polisleri, dualarla Suriye görevlerine uğurlandı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri, Suriye'deki görevleri için dualar eşliğinde uğurlandı.

Suriye'de hizmet verecek olan özel harekat polisleri, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende dualarla görev yerlerine doğru yola çıktı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.

Vali Yılmaz, "Görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize olan inancımız tam. Kahramanlığınızı, cesaretinizi ve vatan sevginizi takdirle karşılıyoruz. Cenab-ı Allah, yoldaşınız olsun ve size güç versin. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirip sağ salim dönmenizi temenni ediyorum. Yolunuz, bahtınız her zaman açık olsun" şeklinde konuştu.

aw206794-01.jpg

aw206794-02.jpg

aw206794-03.jpg

aw206794-04.jpg

Son Haberler
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları” Video
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları”
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü Yerel Haberler
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü
Sadettin Saran dayanamadı Spor
Sadettin Saran dayanamadı
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü Gündem
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı Video
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı Video
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı Gündem
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı