Özel Harekat soruşturmasında Menzil iddiası: Her taşın altından onlar çıkıyor

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı görevini üstlenen Selami Türker'e "silah üretme" iddiasıyla bir soruşturma açıldı. Emniyet kulislerinde, bu soruşturmanın, Türker’in Özel Harekat biriminde Menzil yapılanmasına izin vermemesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

SOYLU GİTTİ GÖREVİ DEĞİŞTİ

Yeni kabine değişimiyle İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, dikkat çeken bir adım atarak Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'i merkezde görevlendirdi ve yerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir fotoğrafıyla tanınan Süleyman Karadeniz'i getirdi.

2 AY SONRA SORUŞTURMA

Görevden alınmasından yaklaşık iki ay sonra Türker hakkında bir soruşturma açıldı. Soruşturma, Özel Harekat’ın poligonundaki bir binada, yedek parça ve teçhizatların yanı sıra silah ve fişek yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu iddiaları üzerine başlatıldı.

İddialara göre, milliyetçi ve seküler kimliğiyle tanınan Türker'in Menzil Tarikatı'nın Özel Harekat'ta yapılanmasına izin vermemesi, soruşturmanın açılmasında etkili oldu.