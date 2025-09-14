Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm

Düzenleme: Kaynak: DHA
Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm

Bursa’da tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, suç örgütü üyeleri tarafından 10 milyon euro haraç istendi. Esnafın şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dükkanın bulunduğu çarşıda özel harekat polisleri önlem aldı.

Kentte, günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcuyu arayan suç örgütü üyeleri iddiaya göre 10 milyon avro haraç istedi. Çete üyeleri, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine kuyumcu, polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu çarşıda da önlem aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda nöbet tutup devriye gezmeye başladı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm

Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm

Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm

Son Haberler
Yağmur suyuyla yetişiyor, yurt dışına ihracat ediliyor
Yağmur suyuyla yetişiyor, yurt dışına ihracat ediliyor
Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm
Özel harekat timleri çarşıda nöbette! Tarihi çarşıda alarm
Bakanlık ayrıntıları paylaştı! Bitkisel üretime destek
Bakanlık ayrıntıları paylaştı! Bitkisel üretime destek
Arda Turan son dakikada dondu kaldı
Arda Turan son dakikada dondu kaldı
14 ayda bitirdi şimdi değer biçilemiyor! Kur’an-ı Kerim’den 604 sayfa...
14 ayda bitirdi şimdi değer biçilemiyor! Kur’an-ı Kerim’den 604 sayfa...