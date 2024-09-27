Özel harekattan operasyon. 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Özel harekattan operasyon. 5 gözaltı

Kayseri'de özel harekat destekli silahlı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de özel harekat destekli silahlı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı ve aranan şahısların kaldığı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 ayrı aranma kaydı ve 4 yıl 7 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs U.T., 4 ayrı aranma kaydı ve 5 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs U.Y. ile birlikte A.K., N.U. H.A. yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 81 adet av tüfeği fişeği ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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