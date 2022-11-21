'Özel hastalara' özel diş muamelesi

Yozgat'ta özel gereksinimli hastalar başta olmak üzere dişle ilgili müdahalelerde kontrol edilemeyenlerin tedavileri Sorgun Ağız ve Diş Sağlı Merkezi ile Sorgun Devlet Hastanesi iş birliğinde gönüllü doktorlar tarafından genel anestezi altında yapılıyor. Görevli diş hekimleri, genel anestezi altında müdahale gerektiren hastalara başka illere sevk etmiyor.

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, AA muhabirine, down sendromu, otizmli, psikolojik sorunlu ve doktor korkusu olan yetişkin ve çocuk hastaların diş tedavilerini normal poliklinik şartlarında yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Devlet Hastanesinde pazartesi günleri bize ayrılan ameliyathanede genel anestezi altında diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi hizmeti vermekteyiz." diye konuştui.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk de hastaların hizmetten memnun olduğunu açıkladı, “ Ameliyathanede anestezi uzmanlarımızla birlikte genel anestezi altında hastaların diş tedavileri yapılıyor." şeklinde konuştu.

Dt. Tuğçe Şahin de iletişim kurulması zor olan hastaların daha önce başka şehirlere sevk edildiğini anlattı ve bu tip hastaların sorunlarını çözmek için başhekimle görüştüklerini dile getirdi. Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sorgun Devlet Hastanesi ile protokol imzaladık. Kendimize bir gün belirledik ve hastalarımızı Devlet Hastanesine yönlendirdik. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra genel anestezi altında tedavi yapılabileceğine karar verildiğinde biz de mobil ünitemizi kullanarak onların bize ayırdıkları ameliyathanede tedavilerini tamamlıyoruz.

Bu uygulamayla sorunu kontrol altına aldık. Başhekimimize teşekkür ediyorum. Hastaneye gidip hastalarımızın tedavilerini tamamlıyoruz ve aynı gün taburcu ediyoruz."

AA