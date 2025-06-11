Özel hastanelere yeni dönem: Yoğun bakım düzenlemesi yolda

Özel hastanelerde yaşanan 12 bebeğin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” skandalının ardından özel hastanelere yönelik kapsamlı yasal düzenleme hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AKP, özel sağlık sektörünü daha sıkı denetleyecek bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Düzenleme ile sağlık sisteminde suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yoğun bakım üniteleriyle ilgili yeni kriterler getirilecek, hastaların bu birimlere sevkinde teyit sistemi uygulanacak. Personel yeterliliği ve hastane denetimi artırılacak.

Sağlıkta çeteleşmenin önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemeyle, sağlık personelinin niteliği ve performansı esas alınarak istihdam kriterleri yeniden belirlenecek. Çalışanların özlük haklarını güvence altına alacak hükümler de düzenlemede yer alacak.

Teklifte ayrıca, takviye gıda ve ilaçların denetimi de ele alınıyor. Bu ürünlerin üretiminden satışına kadar süreç, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının birlikte oluşturacağı özel bir kurul tarafından denetlenecek. Yeni düzenlemenin bu yasama yılı bitmeden Meclis’e sunulması planlanıyor.

NE OLMUŞTU

“Yenidoğan Çetesi” olayı, 27 Mart 2023’te CİMER’e yapılan ihbarla gün yüzüne çıktı. Bazı özel hastanelerde yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakıma alındığı, bazılarının ölümüne yol açıldığı ve bu şekilde haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla 69 kişi gözaltına alındı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 22’si tutuklu 47 sanık hakkında 1.399 sayfalık iddianameyi kabul etti. Sanıklar için 10 yıldan 590 yıla kadar hapis cezası isteniyor.