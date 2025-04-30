Özel hastanenin faaliyeti deprem raporuna istinaden durduruldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nin faaliyetleri deprem performans analiz raporuna istinaden geçici süreyle durduruldu.

Yalova Valiliği, kentte faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nin deprem performans analiz raporuna istinaden faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından paylaşılan İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, "İl Sağlık Müdürlüğümüze iletilen CİMER başvurusu nedeniyle başlayan sürece konu olmak üzere yapılan araştırma ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde ortaya çıkan teknik rapora istinaden ilimiz Çiftlikköy İlçesi Sahil Mah. İzmit Yalova Karayolu Cad. No:81 adresinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesinin A Bloğunda yapılan Deprem Performans Analiz Raporu talep edilmiş 4 Mart 2025 tarihinde yapılan son tekid ile gelen analiz raporu Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olup, Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında 'Deprem Performans Analiz Raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği' belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı yazısı 25 Nisan 2025 günü ilgili özel hastaneye tebliğ edilmek istenmiş olup mesul müdür olmadığı için tebliğ edilememiştir. 27 Nisan 2025 tarihinde hastanede yatan hastalar tespit edilmiştir. Özel Aktif Hastanesinin 28 Nisan 2025 tarihinde hasta kabulü geçici olarak durdurulmuş olup, mevcut yatan hastaların tedavisi devam etmektedir" denildi.