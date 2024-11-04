Özel'den kayyum kararına tepki. Mardin'de Ahmet Türk'ü yanına alıp meydan okudu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de konuşma yapıyor. Alınan kayyum kararına tepki gösteren Özel, Ahmet Türk'e destek olmak için Mardin'e gitti.

Mardin'e giden CHP lideri Özgür Özel,'halk iradesiyle inatlaşılmaz' diye seslendi.

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Özgür Özel konuşmasında "İradenizi selamlamak için buradayım, kayyumu nereye atarsanız atayın bu yanlıştır" dedi.

Özgür Özel yaptığı konuşmasında, 'Belediye Başkanına Erdoğan değil Mardinliler karar verir' dedi.

Özgür Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün DEM Partinin geçmişte kapatılan siyasi partilerinden mecliste görevliydi. 50 yıldır Mardinliler Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere sandık önüne konulduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşılmaz. Bugün buraya genel sekreter Selin Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Parti Meclisi üyelerimiz ve çok sayıda siyasi arkadaşlarımızla beraber dayanışmak için Mardinlilerin iradesini selamlamak için buraya geldik. Devrim Başkanımız tecrübesiyle eğitimiyle gençliğiyle Mardin'e kayyumlu iki dönemden sonra el atmaya, el vermeye, güç vermeye çalışırken elinde iki dönem Ahmet Başkanı daha önce kayyum atadığınızda iki Mardinlinin birinin oyunu almıştı. Bu sefer yüzde 58'le getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, Ey Mardinlinin iradesine el uzatan kötü akıl, milletin vicdanında bu akla yer yoktur."

"Memleketim Manisa'da nerdeyse yüzyıla yakın bir süredir Manisalılar kimi seçerlerse seksen yıldır o kişi Belediye Başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniye'sinde Osmaniyeliler Belediye Başkanı seçebiliyorlar. Tayyip beyin Rize'sinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardin'in de Mardinliler Belediye Başkanı seçiyor. Eğer Tayyip Bey'in aday gösterdiğini seçseler görev yapacak sizin istediğiniz seçildiğinde kayyum atıyorlar. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Mardinliler, her gün kendini Manisa Osmaniyeli Rizeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz. İlla da eşitlik illa da kardeşlik diyoruz. Efendim biz Kürt meselesi deyince yokuz ama bir takım pazarlığı da kendimiz için bir avantaj sağlayacağız. Ahmet Bey ben doğmadan 50 yıl önce siyasette olan bir kişi diyalogu temsil eden kardeşliği temsil eden çatışma yerine barışı savunan bir barış güvercinidir."