Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare

CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu.
İstanbul'da önerilerini almak için CHP'nin eski genel başkanları ile buluşan CHP lideri Özgür Özel bu kez CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiriyor.
İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ
Ziyarette CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik ediyor.
Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı.
İLK FOTOĞRAFLAR…— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 1, 2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da ABB’nin tesisinde buluştu.
Buluşmanın ilk bölümüne @tv100 ‘de de söylediğim üzere Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.
Toplantının 2.… pic.twitter.com/tp7ZY3TCgO