Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinden ilk kare

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tüzük Kurultayı çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına yansıdı.

CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu.

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İstanbul'da önerilerini almak için CHP'nin eski genel başkanları ile buluşan CHP lideri Özgür Özel bu kez CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiriyor.

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İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Ziyarette CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik ediyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı.

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