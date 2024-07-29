Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor

Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Yozgat'ta bulunan Bozok Yaylası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağustos ayının ortalarında başlaması gereken bal hasadı yaklaşık bir ay erken başlarken, özel kıyafetlerle hasadı yapılan bal, sonrasında çevre illere dağıtılıyor.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 1

Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası'nda bu yıl bal hasadı bir ay erken başladı.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 2

Yaşanan kuraklık ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sonrasında arıcılar, sezonu erken açtı.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 3

Arıcılar, yılın büyük bir bölümünü arıları ile Bozok Yaylasında geçirirken, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı alanlara taşıyor.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 4

Arıcılar, topladıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçirirken, süzdükleri balları tenekeler ve şişelere paketleyip çevre illere gönderilmek üzere satışa hazırlıyor.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 5

36 yaşındaki Fatih Mermertaş, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde 4 kovan ile hobi amaçlı başladığı bal üretimini şu an 20 kovan ile devam ediyor.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 6

Mermertaş, “5 yıldır arıcılık yapıyorum. Bu işe hobi amaçlı 4 kovan ile başladım. Bu işi sevdikçe de arılarımızı daha da çoğalttık. Zaman zaman arılarda kışın ölümler olsa da arılarımızı çoğaltarak bal üretimine devam ettik. 15 dönüm meyve bahçesinde organik bal üretimi yapıyoruz. Burada zamanımızın büyük bir bölümünü arılarla geçiriyoruz. Şu an 20 kovan arımız var, ilk sağımda 300-400 kilogram süzme bal elde ettik ve halen sağım devam ediyor” diye konuştu.

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Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor 7

İklimin kurak geçmesinin bal hasadına erken başlamalarına neden olduğunu da ifade eden Mermertaş, “İklimin kurak geçmesi dolayısıyla bal sağımına 20-25 gün erken başladık. Birinci sağımı gerçekleştirdik, ikinci sağımı da 20 gün sonra yavrular çıtalardan çıktıktan sonra gerçekleştireceğiz. Sonra da arının kışlık bakımını gerçekleştireceğiz. Kuraklık hat safhada bununla ilgili sulama yapmamıza rağmen biz 25 gün erken sağım yapmak zorunda kaldık kuraklıktan dolayı. Tabi kışın kar yağmaması da sorun oluyor bizler için, arı sıcağı görünce dışarı çıkıyor, dışarı çıkan arı da ani hava değişikliğiyle ölümlerine neden oluyor” dedi.

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