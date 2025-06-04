Özgür Özel miting meydanında 'sende olmayanları gör' diyerek sıraladı. 'Ey Erdoğan'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel düzenlenen Gaziosmanpaşa mitingi sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Özel Erdoğan'a seslendi.

Ey Erdoğan, Gaziosmanpaşa meydanına bak, sende olmayanları gör.



Ahlaki üstünlük bu meydanda!

Psikolojik üstünlük bu meydanda!

Çoğunluk enerjisi bu meydanda!



Siz bu millete savaş açtınız.

Ant olsun ki millet kazanacak! pic.twitter.com/dtXVP1WMoz — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 4, 2025

Özgür Özel paylaşımında şunları söyledi:

Ey Erdoğan, Gaziosmanpaşa meydanına bak, sende olmayanları gör. Ahlaki üstünlük bu meydanda!

Psikolojik üstünlük bu meydanda!

Çoğunluk enerjisi bu meydanda! Siz bu millete savaş açtınız. Ant olsun ki millet kazanacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlarla buluştu.