Özel öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Okul idaresi tarafından gerçekleştirilen kahvaltıya okul idarecileri, öğretmenler, Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve aileleri katıldı.
Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin sosyalleşmesi, farklı ortamlarda bulunması açısından kahvaltı etkinliği düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, "Özel eğitim veren okul olarak sosyal aktivite yaparak öğrencilere farklı ortamlar sunma, toplumla kaynaşma, sosyal olma yönlerinin arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler daha sonra Şehitler Ortaokulu ziyaret ederek ortaokula başlayan ilkokuldan sınıf arkadaşlarıyla hasret giderdiler.