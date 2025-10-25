Bodrum’da bulunan özel öğrenciler, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat yaptı. Öğretmenler ve velilerin de destek verdiği etkinlikte, öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı gözlendi.

Hasat etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde zeytinleri toplarken doğayla iç içe bir gün geçirdi. Veliler ise çocuklarının bu anlamlı çalışmasına destek vererek, hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinliğe katkı sağladı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, toplanan zeytinlerin zeytinyağı üretimi için sıkıma gönderileceği belirtildi. Elde edilecek zeytinyağlarının ise önümüzdeki günlerde okulda düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirileceği ifade edildi.