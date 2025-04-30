Özel öğrencilere Galatasaray Müzesi gezisi

Beykoz Belediyesi, ilçede yaşayan özel öğrencileri, Galatasaray Müzesi’ne götürdü. Beykozlu öğrenciler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi bünyesinde yer alan müzede Galatasaray’ın tarihi hakkında bilgiler aldı.

Beykoz Belediyesi’nin dezavanatajlı öğrencilerin günlük yaşam ve iletişim becerilerini geliştirmek amacını taşıyan birimi Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER), özel öğrencileri, Galatasaray Müzesi’ne götürdü. Beykozlu öğrenciler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi bünyesinde yer alan Galatasaray Müzesi’nde Galatasaray’ın tarihini inceledi. Müze görevlileri, öğrencilere müzenin her bölümünde anlatımlarıyla eşlik ederken, belgesel film gösterimi ile de Galatasaray tarihinin önemli anları izlendi. Öğrenciler, 774 kupanın yer aldığı müzeyle birlikte Mixed Zone (Karma Alan) ve soyunma odalarında da vakit geçirdi. Saha kenarına inerek yedek kulübelerine oturan Beykozlu öğrenciler, spor kültürüne ilişkin önemli deneyimler kazandı.

ÖĞRENCİNİN DİLEĞİYDİ

BEYMER öğrencilerinin bu özel yolculuğu, bir öğrencinin öğretmenlerinden dileği ile başladı. Halil isimli öğrenci, Galatasaray’ı çok sevdiğini ve stada gitmek istediğini öğretmenlerine söyleyince, yolculuk planlandı. Müzeyi ve stadyumu arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte gezen Halil, etkinlik sonunda çok mutlu olduğunu söyledi.