Özel öğrencilerin velilerine danışmanlık ve beslenme semineri

Manisa Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencilerin ailelerine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla iki önemli seminer düzenlendi. "Özel Çocuk Annesi Olmak" ve "Özel Çocuklarda Beslenme" başlıklarıyla gerçekleşen seminerde, hem psikososyal destek hem de sağlıklı beslenme konularında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nden Aile Danışmanı Elif Karagöz ve Diyetisyen Sevcan İnci tarafından verilen seminerde özel çocukların gelişim sürecinde ailelerin rolü, doğru iletişim yöntemleri, duygusal dayanıklılık, uygun beslenme alışkanlıkları ve bireysel ihtiyaçlara göre diyet düzenlemeleri gibi pek çok önemli konu ele alındı. Aile Danışmanı Elif Karagöz, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun bedensel ya da zihinsel engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Engelli bireyler, çoğu zaman toplumda kendilerini geri planda hissediyor. Olumsuz düşünceler nedeniyle sosyal hayattan uzak kalabiliyorlar. Ancak biz aileler olarak çocuklarımızın kendilerini izole etmelerine izin vermemeli, onları sosyal yaşama katılmaları için desteklemeliyiz" şeklinde konuştu.

'AİLELERE PSİKOSOSYAL DESTEK ŞART'

Karagöz, engelli çocukların rehabilitasyon sürecinin büyük ve çok yönlü bir ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Aileler, var olan hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda doğru bilgilendirilmeli. Aynı zamanda, ruh sağlıklarının korunması, aile bütünlüğünün sağlanması ve çocuklarının bağımsız bireyler olarak yetiştirilebilmesi adına psikososyal destek almaları büyük önem taşıyor. Bu destek, aynı zamanda eşler arası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından da kritik."

'ENGEL DURUMLARINA GÖRE BESLENME ALIŞKANLIKLARI OLUŞTURULMALI'

Diyetisyen Sevcan İnci ise özel ihtiyaçlı bireylerde beslenmenin, engel türüne göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti. "Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu ve bedensel yetersizlik yaşayan bireylerde beslenme, sadece günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda tedavi edici bir rol üstlenebilir" diyen İnci, bu bireyler için özel hazırlanmış diyet programlarının önemini vurguladı. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde beslenme düzenlemelerine ilişkin önerilerini de paylaşan İnci, ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Düzenlenen seminer, ailelerin bilgi edinmesi açısından oldukça verimli geçti.