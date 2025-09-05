Özel okul zammında hesaplar değişti: Arada yüzde 16’lık fark var

Özel okulların zam oranı bir süredir tartışma konusuydu. Eski formüle göre hesaplandığında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın zam oranı yüzde 54.8 olarak hesaplanmıştı.

Özel okulların zam hesabında yeni formül Resmi Gazete’te yayımlandı. Özel okulların ücretlerinin belirlenmesinde uygulanacak yeni formül yeni eğitim öğretim yılını kapsamayacak. Ancak 2026 yılından itibaren uygulamaya girecek.

ZAM HESABINDA ESKİ FORMÜL NEYDİ?

Ekonomim'de yer alan habere göre, yıllardır özel okulların öğrenim ücreti artışı [(Bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE + Bir önceki yılın ortalama TÜFE) / 2] + 5 olarak hesaplanıyordu. Bu formül, yıllık ortalama enflasyon değerlerinin üzerine ek yüzde 5’lik bir artış sınırı koyuyordu. Veliler açısından bu yöntem görece öngörülebilir bir artış modeli sunuyordu; ancak yüksek enflasyon dönemlerinde “ortalama” baz alınması bazı tartışmalara neden oluyordu.

YENİ FORMÜLDE ARALIK AYINA GÖRE HESAPLANACAK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, eski formül yürürlükten kaldırıldı ve yerine şu formül getirildi:

[(Bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE + Aralık ayı yıllık TÜFE) / 2] × 1,05

Yeni formülle artık ortalama yerine Aralık verisi kullanılacak. Buna göre, artık yıl boyunca oluşan ortalamalar değil, Aralık ayı sonunda açıklanan yıllık değişim oranları baz alınacak.

+5 YERİNE ÇARPAN SİSTEMİ İLE SINIRLANDIRILIYOR

Önceki formülde sonuç +5 puanla artırılıyordu; artık ise çıkan sonuç yüzde 5 çarpanıyla sınırlandırılıyor. Bu değişiklikle birlikte, artış oranlarının daha sınırlı, öngörülebilir ve enflasyonun son dönem eğilimine paralel şekilde belirlenmesi hedefleniyor. Bu formül ocak ayından itibaren geçerli olacak.

NE DEĞİŞTİ?

Eski formülle yüzde 54. 8 olarak hesaplanan zam oranı yeni formüller yüzde 38.2’ye düşüyor. Yani yeni formül bu yıl uygulansaydı yüzde 16’lık bir düşüşe neden olacaktı. Örneğin 1 milyonluk bir özel okul ücretinden eğer yeni formül uygulansaydı veliler 160 bin civarında indirim elde etmiş olacaktı.