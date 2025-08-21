Özel okullarda servis ücretleri velileri zorluyor! Başkan Mert tepki gösterdi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, özel okullarda velilere yansıtılan servis ücretlerinin resmi tarifelerin çok üzerinde olduğunu belirterek tepki gösterdi. Mert, "Bazı özel okullar, anlaşmalı şirketler üzerinden haksız kazanç elde etmeyi tercih ediyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen öğrenci servis ücretlerinin tüm şehir genelinde geçerli olduğunu belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "Ancak, özel okulların bu tarifelerin dışında velilere kendi belirledikleri yüksek paket servis ücretlerini sunuyor. Velilerimizin karşı karşıya kaldığı rakamlar, resmi tarifelerin neredeyse iki katına ulaşmış durumda. Bu kabul edilemez bir tablo." ifadelerini kullandı.

"ARACI FİRMALAR KAZANIYOR, VELİ VE ESNAF KAYBEDİYOR"

Yaşanan mağduriyeti tarımdan örnekle açıklayan Mert, "Biz çiftçi gibiyiz. Tarlada domates 5 lira ama pazarda 40 liraya satılıyor. Aradaki aracı firmalar büyük kazancı alıyor. Bizim sektörümüzde de aynı düzen var. Okul ihaleyle işi aracı firmaya veriyor, firma hem okuldan hem veliden kazanıyor. Ancak işi yapan yine servisçi esnafımız oluyor. Kazanç süzgeçlerden geçtikten sonra meslektaşımıza çok az bir pay kalıyor. Faturayı hem veliler hem esnaf ödüyor. Bir yanda emeğiyle geçinmeye çalışan servisçi esnafımız, diğer yanda çocuğunu güvenle okula göndermek isteyen velilerimiz var. Ancak bazı özel okullar, anlaşmalı şirketler üzerinden haksız kazanç elde etmeyi tercih ediyor." dedi.

DEVLET OKULLARINDA BÖYLE BİR SORUN YOK

Mert, devlet okullarında çalışan servisçilerin tamamen resmi tarife üzerinden hizmet verdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Devlet okullarında herhangi bir şikâyet yok. Hatta çoğu okulda belirlenen ücretlerin de altında fedakârlık yapılıyor. Esnafımız çocuklarımızın güvenliği ve velilerimizin bütçesi için elini taşın altına koymuş durumda. Ne yazık ki farklı uygulamalar sadece özel okullarda görülüyor. Okul yönetimleri, velilere anlaşmalı firmaların fiyatlarını dayatıyor. Bu da hem esnafımızı hem velilerimizi mağdur ediyor."

"VELİLERİMİZ S PLAKALI SERVİSÇİLERLE ANLAŞMALI"

Velilere de çağrı yapan Mert; "Çocuklarını özel okula servisle gönderecek velilerimiz, okulun anlaştığı aracı firmalar yerine doğrudan S plakalı servisçilerle anlaşsın. Böylece hem güvenli hizmet alırlar hem de maliyetleri fahiş rakamlardan kurtulmuş olur." dedi.

DENETİM ÇAĞRISI: "USULSÜZLÜĞE İZİN VERİLMEMELİ"

Mert, İzmir Büyükşehir Belediyesinin belirlediği resmi tarifelerin dışında hiçbir ücretin geçerli olmadığını hatırlatarak yetkililere seslendi: "Denetimlerin artırılması şart. Velilerimizin sırtına yüklenen bu haksız bedellere son verilmelidir. Biz oda olarak sürecin takipçisi olacağız. Gerekirse hukuki yollara da başvuracağız."

YENİ TARİFE YOLDA: VELİLERE İADE HAKKI

Başkan Mert, yeni tarifenin belediye meclisinden geçtiğini, şu anda imza sürecinde olduğunu ve önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca fazladan ücret ödeyen velilere de önemli bir hatırlatma yapan Mert, "Özel okullar tarafından resmi tarifenin üzerinde ücret ödeyen velilerimiz, ödeme belgeleriyle birlikte meclis kararını da sunarak, kaymakamlık bünyesindeki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir. Bu sayede fazla ödenen tutarların iadesi talep edilebilir. Çocuklarımızın güvenliği ve velilerimizin bütçesi üzerinden kimsenin haksız kazanç sağlamasına izin vermeyeceğiz." dedi.