Özel sektörden çay üreticisine çifte darbe!

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Rize ve çevresinde çay hasadı devam ederken, özel sektör çay işletmelerinin üreticilere yönelik uygulamaları büyük tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre bazı özel firmalar, yaş çay alımında kilogram başına yalnızca 16 TL gibi düşük bir fiyat belirledi. Bu rakam, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 25,44 TL’lik destekli alım fiyatının oldukça altında kaldı.

Ancak üreticileri asıl endişelendiren konu yalnızca düşük fiyat değil. Bazı özel sektör işletmelerinin üreticilere yapacakları ödemeleri 2026 yılının Ocak ayına kadar ertelediği iddia ediliyor. Yani üretici, bugün teslim ettiği çayın parasını yaklaşık bir buçuk yıl sonra alabilecek.

Bu gelişmeler çay üreticileri arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, uygulama "halkı ezme girişimi" olarak nitelendiriliyor. Üreticiler, yüksek enflasyon ve girdi maliyetleriyle mücadele ettikleri bir dönemde hem düşük fiyat hem de uzak vadeli ödeme şokuyla karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar ve üretici dernekleri, bu tür uygulamaların çay tarımını sürdürülemez hale getirdiğini belirterek, üreticilere çağrıda bulundu: “Çayınızı sabırla ve azar azar Çaykur’a satın. Piyasanın bu tür fırsatçı uygulamalarına karşı birlikte durmalıyız.”

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, devletin özel sektöre yönelik düzenleyici adımlar atıp atmayacağına çevrildi. Üreticiler, adil fiyat ve zamanında ödeme taleplerini yinelemeye devam ediyor.