Özel sektörün yapacağı zam oranı ortaya çıktı

Özel sektördeki asgari ücret zammı oranları, yapılan ankete göre, işverenlerin yarısından fazlasının çalışanlarına daha fazla artış yapacağını gösterdi. Yıl ortasında ikinci zam beklenmiyor. 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından, özel sektördeki zam oranları merak konusu oldu.

Eleman.net tarafından yapılan anket, işverenlerin asgari ücret artışına nasıl yaklaşacağına dair önemli veriler sundu. Ankete göre, işverenlerin neredeyse yarısı, çalışanlarına asgari ücret artış oranından daha fazla zam yapmayı planlıyor.

Anket sonuçlarına göre, işverenlerin yüzde 43’ü, çalışanlarına yüzde 30’dan daha fazla zam yapacağını belirtirken, yüzde 32’si olumsuz yanıt verdi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini ifade etti. Bu oranlar, işverenlerin yeni asgari ücretle ilgili yaklaşımını ve çalışanlarına ne kadar artış yapacaklarını gözler önüne seriyor.

Öte yandan, işverenlerin yüzde 61’i, yeni asgari ücretten memnun olmadıklarını belirtti. Bu durum, birçok işverenin artan iş gücü maliyetlerinden dolayı zorluk yaşadığını ve çalışanlarına daha fazla artış yapma kararını daha dikkatli değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak, işverenlerin yüzde 50’ye yakın bir bölümü, çalışanlarının asgari ücret zammından daha fazla artış talep edeceğini düşünüyor.

Anketin bir diğer dikkat çeken sorusu, “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zammı yapılır mı?” sorusuydu. İşverenlerin yüzde 67’si, bu konuda olumsuz görüş bildirdi ve yıl ortasında ikinci bir zam yapılmasını beklemediklerini ifade etti.

İşverenlerin, çalışanlarını enflasyona karşı korumak amacıyla ne gibi önlemler alacağına dair soruya ise, yüzde 56’sı herhangi bir plan yapmadığını belirtti. Diğer yandan, yüzde 12’lik bir kesim mutfak desteği, yüzde 5’lik bir kesim kira yardımı, yüzde 28’lik bir kesim ise ikramiye gibi ek yardımlar sunmayı düşündüklerini belirtti.