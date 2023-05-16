Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 158 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, martta bir önceki aya göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 158 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 32 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar gerileyerek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 13 milyon dolar yükselişle 9,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, martta 2022 sonuna göre 87 milyon dolar azalışla 5 milyar dolara inerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 179 milyon dolar artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.

BİR YIL İÇİNDE ANAPARA ÖDEMESİ 39,9 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, martta 2022 sonuna kıyasla 985 milyon dolar artarak 104,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 419 milyon dolar artışla 8,3 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60'ı dolar, yüzde 35,6'sı euro, yüzde 2'si Türk lirası ve yüzde 2,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,9'u dolar, yüzde 38'i avro, yüzde 22,6'sı Türk lirası ve yüzde 5,5'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.(AA)

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