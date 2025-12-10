Okulun kapsayıcı eğitim anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen sergide, kaynaştırma sınıflarındaki özel öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin eserleri bir araya getirildi.

Sergi, okul binasında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Etkinliğe Vali Yardımcısı Osman Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de katıldı. İkili, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Serginin ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileler birlikte atölye etkinliklerine katıldı. Kapsayıcı eğitim kültürünü pekiştiren bu anlamlı çalışmada Vali Yardımcısı Osman Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.