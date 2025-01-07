Özel ve Yavaş'tan Ağbaba'ya taziye ziyareti

Kaynak: ANKA
Özel ve Yavaş'tan Ağbaba'ya taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba için Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.

Özel ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve milletvekilleri de taziyede bulundu.

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