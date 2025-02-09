Özel, Yavaş İmamoğlu zirvesi sona erdi! Görüşme sonrası dikkat çeken paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel, Yavaş İmamoğlu zirvesi sona erdi! Görüşme sonrası dikkat çeken paylaşım

Ankara'da saat 20.00'da başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan kritik görüşme sona erdi. Görüşme sonrası Özgür Özel’den dikkat çeken paylaşım geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında Ankara'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi.

Saat 20.00'da başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

"HEP BERABER KAZANACAĞIZ"

Özgür Özel, yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Özel, paylaşımında, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" dedi.

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