Özel'den Bahçeli'ye 'cunta' yanıtı! Arşivden sözlerini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında 'cunta' tartışması devam ediyor.

Özel, CHP ve belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda yapılan tutuklamalara tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cuntacı" ifadesini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, Bahçeli'nin eski bir grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.

Bahçeli, videoda ayrıca "Hitler, Mussolini ve Saddam deneyimlerini aratmayacak yozlaşmalar ve yanlışlıklar dizisi ne acı bir rastlantıdır ki AKP çizgisiyle tekerrür etmiştir" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE YOLDAŞ OLUN, DARBECİLERE DEĞİL"

Özgür Özel, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli bana, “Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır” demiş.

Yanıtını, “henüz sarayla ortak olmayan” Bahçeli’nin kendisi versin:

“Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir.”

Sayın Bahçeli:

Millete yoldaş olun, darbecilere değil!

Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!"

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta İBB'ye yapılan soruşturma kapsamında belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yönetici tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresini 'cuntacı' olarak tanımlamıştı.

Buna cevap veren Bahçeli ise Özel'i, "Bayağı açıklamalardan uzak durmaya, ayaklarını denk almaya ve sükûnete davet ediyorum" sözleriyle tehdit ettikten sonra "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır... Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" diyerek yanıt vermişti.

Bahçeli'den CHP'ye ağır ifadeler...

AKP'li vekilden 'cuntacı' çıkışı! Özgür Özel'i tekrar etti