Özel'den çözüm süreci açıklaması 'Ne Devlet Bey'den icazet alırız ne de DEM'den çağrı bekleriz'

CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'te DEM Partili vekillerin elini sıkması ile başlayan çözüm süreci tartışmalarına ilişkin en kapsamlı açıklama bugün geldi.

Özel, “Bu parti konuşmak için ya da kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey’den icazet almayacak. Bu parti demokratik bir açılım yapmak için DEM’den de bir çağrı beklemeyecek." dedi.

Özgür Özel bu konuda yapacaklarının kendisinin de dahil olduğu kuvvetli bir milletvekili grubuyla, parti yöneticileri ile Diyarbakır’a, Batman'a, Mardin'e, Şırnak'a, Hakkari'ye, Van'a gitmek olacağını söyledi.

Özel "Bu parti orada açılan yumruklar sıkılsın diye değil, eller birbirine kavuşsun diye; artık daha fazla şehit gelmesin diye; terör yüzünden oralara hizmet etmemenin bahanesi kalmasın diye, bu ülkedeki tüm vatandaşlar Anayasa’daki gibi fiilen de özgür olsun ve kendini bu milletin bu onurlu ve eşit vatandaşları görsün diye; Kürt kendini Türk’ten geri, Alevi kendini Sünni'den daha az eşit hissetmesin diye üstüne düşen ne varsa bunu cesaretle yapacak. Kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

"DEVLET BEY DOĞRUSUNU YAPIYORSUN. EL UZATMAK İYİDİR"

Bahçeli'nin tokalaşması ile ilgili yorumlara verdiği son açıklamaya değinen Özel, "Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda, CHP’nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi." dedi.

"DÜN KAPATILSIN DEDİĞİ PARTİYE UZATTIĞI EL İÇİN HESAPSIZ KİTAPSIZDIR DEMİŞ"

Konuşmasında Bahçeli'yi eleştiren Özel "Devlet Bey DEM’e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar ‘Kapatılsın. Hazine yardımına el konsun. Anayasa Mahkemesi de kapatılsın. Terör odağı’ dediği partiye, bize o partinin seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, ‘Uzattığım el hesapsızdır, kitapsızdır’ demiş. Ben ona diyorum ki Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir. El sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir. Diyalog kuru inattan iyidir. Barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el, milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak, ona oy veren seçmeni yok saymaktır. Yıllardır bunu yapmadım. Yaptığımız için size karşı çıktım.