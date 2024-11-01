Özel'den Erdoğan'a dava yanıtı. Özel ve İmamoğlu'na dava açmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra yaptıkları konuşmada kendisine yönelik sözleri gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, CHP lideri hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarından da suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul'da yapılan kapalı grup toplantısından sonra Erdoğan'ın kendisine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı dava hakkında konuştu. Özel, şunları söyledi:

"ERDOĞAN'IN GÜCÜNE GİTMİŞ"

"Sayın Erdoğan'ın gücüne gitmiş, zoruna gitmiş. Ne söylediğim ortada. Kişisel bir hakaret ortada yok. Darbecilikle, terör örgütü üyesi olmakla suçlamışız... Ahmet Özer'i 10 yıl geriye dönüp bakıp da 10 yıl öncesindeki telefon görüşmelerinde bir terör örgütü mensubuyla konuşmaktan terörist yapıyorsanız sizin grubunuzda Fethullah Gülen ile veya Gülencilerle telefonla görüşmeyi bırakın, aynı tepsiden maklube kaşıklayanlar herhalde milletvekili olmasalar grup kuracak sayıyı bulamazlar. 10 yıl önce AK Parti grubunda Fethullah Gülen'e terörist diyen bir kişi var mı? Bunu söyleyince 'Sen bize terörist mi dedin?' Terörist demedim, senin yaptığın terör tanımını size uygularsak size de 'terörist derler' dedim. Bunu anlamayıp bir algı yönetimine kalkışmak gerçekten anlaşılır bir mevzu değil. Sayın Erdoğan'ın bu kapasitesi Hitler ve ekibinde olsa, dönecekler Berlin'e Rus ordusu girerken koşacaklar toplama kamplarında tuttuklarına diyecekler ki; 'Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz aynı gemideyiz. Hep beraber Almanya'yız.' Kardeşim, gücü eline geçirdiğinde düşman hukuku uyguluyorsun, güç elinden gittiğinde veya bir risk gördüğünde 'Hadi hep beraber Türkiye olalım' diyorsun. Burada bir samimiyet yok.

Ben meseleleri kişiselleştirmemeye, hakaret etmemeye devam edeceğim. Kötü söz duyduysak da cevabını vermiyoruz çünkü milletimiz kavga istemiyor. Sayın Erdoğan'a bir rapor var ulaşmış, AK Partililer söylüyor; 'Efendim normalleşme CHP'ye yarıyor.' CHP'nin 1'inci parti olmasının, bizim siyaset üslubumuzun yumuşak olduğuna dair bir şeyler söylüyorlar. Aslında en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimelerimizi seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak için adımlar atıyorlar. Hakaret duymadan duymuş gibi yapıp, dünkü konuşmadan hakaret çıkarıp sanki mağdur eden o değilmiş, mağdur olan Esenyurt ve Cumhuriyet Halk Partisi ve adayına oy verenler değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor. Taktik bir hamledir, bu taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz. Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, özgüvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi sürdüreceğiz."