CHP lideri Özgür Özel, Güngören'de düzenlenecek miting öncesinde Silivri Cezaevi'nde aralarında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fatih Altaylı'nın da bulunduğu tutukluları ziyaret etti.

Özel burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine, CHP'nin geçmişine baksın, celladı orada görecektir’ sözlerine yanıt verdi.

Öte yandan Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'seni başkan yaptırmayacağız' dediği için yıllardır hapis yattığını belirterek Erdoğan’a ateş püskürdü.

'BU TARTIŞMADAN ERDOĞAN'A EKMEK ÇIKMAZ'

‘Bu tartışmadan Erdoğan'a ekmek çıkmaz’ diyen Özel, ‘Çanakkale'de dedeler omuz omuza, tarihten acılı, husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına... Nerede bu yoğurdun bolluğu... 80-90-100 yıllık hatırlatmalar yapmaya çalışacaksın 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin 7 gün yerde kaldığını, elinde beyaz bayrakla giden kadınlara ateş açıldığını hatırlamayacaksın’ dedi.

'SENİN DEDE NEREDEYDİ?'

‘Cumhuriyeti biz kurduk dedik mi?’ diyen Özel, ‘Aa o zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı. İyi. Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi? Hani ya Çanakkale'de dedeler omuz omuza tarihten acılığı, husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Millete 80 yıllık, 90 yıllık, 100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın' sözlerini sarf etti.

'EDİRNE'DE 9 YILDIR BİR VATAN EVLADI YATIYOR'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'seni başkan yaptırmayacağız' dediği için yıllardır hapis yattığını ifade eden Özel şunları söyledi, ‘Edirne'de 9 yıldır bir vatan evladı gidiyor orada yatıyor. Ne suçu ne? Sana demiş ki seni başkan yaptırmayacağız. Bugüne kadar 9 yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın Figen Hanım'la Selahattin Demirtaş'ı ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın. Halen daha kayyımlar yönetiyor seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da efendim CHP'ye cellat tarifi falan yapacaksın. O, bu diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey'e buradan ekmek çıkmaz ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten çok aç kalır daha. Geçti o dönemler.’