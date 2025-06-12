Özel'den Erdoğan'a "Gaziosmanpaşa" tepkisi: Neyi tebrik ediyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanvekili seçimleri sonrası yaşananlara tepki gösterdi.

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Oylamada AKP'li Eray Akdeniz başkanvekili olarak seçildi.

Akdeniz'i tebrik etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile aradı.

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"NEYİ TEBRİK EDİYORSUN?"

CHP lideri Özel, telefon görüşmesine tepki göstererek "Bir yanlış anlaşılma var 'Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti' diyorlar. Belediye başkanı CHP'li. Doğru olan ona vekalet edecek bir başkanvekili seçmektir. Ama sırf Meclis çoğunluğu ellerinde diye başkanvekilini kendilerinden seçiyorlar. Bir de Erdoğan başkanvekilini arayıp tebrik ediyor. Neyi tebrik ediyorsun? Erdoğan tutuklandığında İBB Meclis'inde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen bir Refah Partili başkanvekili Ali Müfit Gürtuna seçildi. Şimdi sanki AK Parti belediye kazanmış gibi arayıp tebrik ediyor" ifadelerini kullandı.

Özel, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik yakalama kararına dair "Soruşturmanın içinin boş çıktığını dile getiren sesleri susturma çabası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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