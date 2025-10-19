KKTC, bugün yapılan seçimle cumhurbaşkanını seçti. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 218 bin 313 seçmenden 122 bin 195’i oy kullandı. Kullanılan oyların 119 bin 948’i geçerli, 2 bin 247’si geçersiz sayıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,72'le ikinci sırada bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kardeş parti olarak tanımladığı CTP'nin lideri Erhürman'nı tebrik etti.

"KARDEŞ PARTİMİZİN LİDERİNİ KUTLUYORUM"

Seçim sonuçlarından memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'ın Türkiye ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı ve yapıcı dili önemsediğini belirtti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

"TUTTUĞU TARAF İÇİN ADAYA ÇIKARMA YAPAN ZİHNİYETE..."

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum. Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum."