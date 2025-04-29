Özel'den İBB'ye yönelik ikinci operasyon dalgasına tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yönetici, başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.

26 Nisan'da İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 'yolsuzluk' operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İSTANBUL'UN YÖNETİLMESİNE ENGEL OLAMAZSINIZ"

CHP lideri Özel, ikinci operasyon dalgasına tepki göstererek "İkinci dalganın amacı şu, güya İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hale getirecek, hizmetler aksayacak. Bu binada, bu kurumda herkesin yaptığı iş liyakate göre bellidir. Siz bu binadan İstanbul'un yönetilmesine engel olamazsınız" dedi.

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Saraçhane'deyiz. İstanbulluların ilk sorduklarında 25 yıl sonra artık Tayyip Bey'in atadıkları değil, "Benim seçtiğim yönetsin." dediği mekandayız.

O sefer Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanıydı ve Meclis başkanıydı. Yani Tayyip Bey, Ekrem Bey'in karşısına kendi aday olamıyorsa çıkarabileceği en iddialı adayı çıkardı.

Seçimi kaybettiler. Hazmedemediler iptal ettirdiler. 13.000 oyluk fark 806.000'e çıktı 45 gün sonra.

Efendim, "Osmanlı tokadını Haziran'da vuracağız." diyenler demokrasi tokadını yediler ama maalesef ders almadılar.

Buna direnenleri içeride tuttular, buna teslim olanları dışarı saldılar ama sonuç alamadılar. Şimdi ikinci dalgaya yelkenlendiler. Bu ikinci dalganın amacı şu, güya İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hale getirecek, hizmetler aksayacak.

Ya burası o kadar köklü bir kurum ki ve biz burayı birilerinin sadakatına ya da birilerinin "O tarikattansın, bu cemaattensin." diye değil, hangi görüşten olursa olsun "liyakatli misin, değil misin?" diye aldığımız kadrolarla yönetiyor Ekrem Başkan burayı.

Genel sekreteri alırsın, yerine yenisi gelir. Yardımcısını alırsın, yerine yenisi gelir. Bu binada, bu kurumda herkesin yaptığı iş liyakate göre bellidir. Hastalansa da iş sürer, istifa etse gitse de sürer. Herkesin yedeği vardır, yedeğin yedeği vardır. Siz bu binadan İstanbul'un yönetilmesine engel olamazsınız."

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