CHP’nin miting için yeni adresi belli oldu! Özgür Özel canlı yayında duyurdu

CHP lideri Özel, İmamoğlu ziyareti sonrası Silivri'de konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu 12 kişi farklı illere sevk edilmesine tepki gösteren Özel, "Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Özgür Özel tehdit mi ediyor? Yok, tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler" dedi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Cezaevinde İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanı arkadaşlarımızla, parti meclisi üyemiz Baki Aydöner ile önceki dönem genel başkan yardımcımız, çok sayıda arkadaşımız ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle tabi Silivri Cezaevinde olması büyük bir üzüntü ancak İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaş günü. Yaş gününü kutladık. Şimdiden bayramlaştık.

Tabi hepimiz bir süredir yaşanan dalga dalga gelen bu adaletsizliğe, bu haksızlıklara isyan ediyoruz. İtiraz ediyoruz. Hangi birini dile getirelim ama bıkmadan usanmadan meydan meydan dolaşarak ve her mecrayı, her kürsüyü, her imkanı kullanarak bu yapılan, belki Cumhuriyet tarihinin sayılı hukuksuzlukları ve ele geçirilmiş kamu gücünün nasıl siyasi rakipleri yıldırmak için kullanıldığının en berbat örneklerini anlatmaya ve bu konuyu vatandaşlarımızın vicdanlarına emanet etmeye devam edeceğiz.

"FETÖ'CÜLER BU KADARINI YAPMADI"

Öncelikle dün akşam saatlerinde Silivri cezaevinden 12 arkadaşımız, Bolu'ya, İzmir'e, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ derken 6 farklı şehre yollandılar. Örneğin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, buradan alındı ve İzmir'e yollandı. Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken, şimdi 6 sat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri.

Bugüne kadar 20'den fazla arkadaşımız, kimi Bandırma'da, kimi Eskişehir'de, ailelerine mümkün olan uzak yerlere yollanıyor.

FETÖ'cüler ne zulümler yaptılar burada, bu kadarını yapmadılar. Buna tenezzül etmediler. Ailelere acı çektirip, kişilere psikolojik baskı yapıp, onları yıldırmaya ve onları efendim acaba bir başkasına attıracağımız iftiraya alet olur mu?