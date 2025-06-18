Özel'den İnce'ye flaş davet! CHP ve Memleket Partisi birleşiyor mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Ankara'daki genel merkezde ziyaret etti.

İki lider, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BABA OCAĞINA DAVET ETTİK"

Toplantı öncesi gündeme gelen "iki parti birleşecek" iddialarına yönelik konuşan CHP lideri Özel, "Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir, sayın Muharrem İnce'dir" dedi.

Özel ayrıca "Bir siyasi partinin Genel Başkanına, bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Ben, sayın İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet konusunda bir iki cümle de kurdum" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözleri sonrası konuşan İnce "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" dedi.

Ünlü partinin lideri CHP'ye katılacak! Ankara gündemini anında değiştiren kulis...