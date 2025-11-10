YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 68. durağında Ordu'daydı. Özel, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye seslenirken, konuşmasının büyük bir bölümünü Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin hizmetlerine ayırdı.

KÜÇÜK İLÇEDEN MERKEZE ZAFER

Başkan Tepe'nin siyasi kariyerine ve Altınordu'daki zaferine dikkat çeken Özel, şunları kaydetti: "Ordu’nun en küçük ilçesinden bugün Ordu’nun merkez ilçesine, Altınordu’ya aday olup, Altınordu’yu rekor oyla kazanan Ulaş Tepe ve ona sahip çıkan sizlere partim adına yürekten teşekkür ediyorum."

ÖZEL, TEPE'NİN KARNESİNİ OKUDU: TAM NOT

CHP lideri, 28 yaşında göreve başlayan ve Altınordu'da 19 aydır görevde olan Başkan Ulaş Tepe'nin karnesini adeta Türkiye'ye duyurdu. Projeleri tek tek sayan Özel, coşkusunu şu sözlerle ifade etti:

"Ben Ulaş’ın karnesine baktım. Bir gelip birlikte bakalım, Türkiye duysun... Vallahi bu delikanlı alkışı hak etmiş."

19 AYDA HAYATA GEÇEN VURUCU PROJELER

Özel'in övgüyle bahsettiği ve kalabalığın sloganlarla desteklediği projeler arasında şunlar öne çıktı:

· Halk Süt: Çocuklara 845 bin paket süt dağıtımı.

· Kent Lokantası: Bugüne dek 155 bin öğün yemek sunumu.

· Halk Et Satış Noktası: 55 ton etin uygun fiyattan satılması.

· Emeklihane: Emeklilere 5 liraya çay içme imkanı.

· Mobil Kuaför: Kırsal mahallelere 23 tur hizmet.

· Sosyal ve Çevresel Yatırımlar: 52 bin metrekare yeşil alan, 4 yeni park ve can dostları için 80 ton mama üretimi.

· Altyapı: 10 km sıcak asfalt, 14 km beton yol ve 8,5 km yağmur suyu hattı döşeme.

Özel, sözlerini, "Ümit ediyorum bundan sonra da Ulaş çalışacak, biz de onun hizmetlerini gururla açacağız" diyerek tamamladı. Vatandaşlar, Özel'in bu sözlerini uzun süre alkışlayarak sık sık "Ulaş Başkan" sloganları attı.