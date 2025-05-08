Özel'e saldıran evlat katili ne kadar ceza alacak? Bakan Tunç'tan açıklama

İstanbul'da yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkışında Özgür Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu "kişiyi kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Selçuk Tengioğlu'nun bu saldırı nedeni ile ne kadar ceza alacağı ise en çok konuşulan konulardan oldu.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaç yıl ceza alabileceği sorusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

Bakan Tunç, tv100'deki Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu’na yanıt verdi.

"4,5 YIL CEZA ALABİLİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Selçuk Tengioğlu'nun cezasına ilişkin açıklamasında “Basit yaralamadır Özgür Özel’e yapılan bu suçun tanımı. Bunun cezası normalde 1 yıldır.

Fakat kamu görevi yapan birine bu saldırı gerçekleştiği için ceza yarı oranında artar.

Yani 1 yıldan 1 buçuk yıla çıkar kamu görevine sahip birine saldırıda bulunduğu için. Yani hiçbir şey olmasaydı 1 buçuk yıl ceza alabilirdi.

Fakat saldırgan şartlı tahliyesini bozup yeniden suça karıştığı için de bu aldığı cezanın 2 katı daha ekleniyor. Yani 1 buçuk yıl normal cezası 3 yılda şartlı tahliyesinden gelen cezayla beraber yaklaşık 4,5 yıl ceza alabilir." ifadelerini kullandı.