Özel’in Dervişoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı. CHP’li isim sır telefon görüşmesini anlattı

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Özel’in Dervişoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı. CHP’li isim sır telefon görüşmesini anlattı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan katıldığı TV100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun arasında geçen bir telefon görüşmesinin detaylarını paylaşan Akdoğan, bomba bir bilgiyi açıkladı.

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Telefon görüşme hamlesinin Özel’den geldiğini aktaran Akdoğan, Dervişoğlu’na yapılan teklifi şu sözlerle anlattı:

“Özel ve Dervişoğlu arasında bir telefon görüşmesi oldu. Bir de yarın tarihi kentler birliği ile ilgili bir seçim var orada İYİ Parti’nin delegasyonu yok ama delegesi olmamasına rağmen Sayın Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu’ndan yönetime bir kişiyi istedi. ‘Eğer siz de uygun görürseniz İYİ Parti de temsil edilsin’ dedi”

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ÖZEL'DEN İKİNCİ TEKLİF

CHP lideri Özel, geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak, İYİ Parti'nin de bir encümenle temsil edilmesi için teklifte bulunmuştu.

TBB seçimlerinde CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken,, Dervişoğlu'na yapılan teklif çerçevesinde İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da 14 TBB encümeninden biri olması konusunda anlaşılmıştı.

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