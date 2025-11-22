CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendi bakan yardımcılarına operasyon yaptığını ve muhalefete sözde bilgiler sızdırmaya çalıştığını iddia etti.

Özel, Yerlikaya hakkında şunları söyledi,

'Geçen gün Ali Yerlikaya çıkmış, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi. O gün akşam Daltonlar çetesinin reisinin doğum günüymüş, Türkiye'nin dört bir yanında ellerinde makinalı silahlarla havaya ateş açarak çete liderinin yaş gününü kutladılar. O gün sabah Ali Yerlikaya, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi.

Utanmasa Daltonlar'ın başının doğum günü pastasından bir dilim getirip evinin kapsısında servis edecekler. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya, bizim tarafa sözde bilgiler sızdırmaya çalışma ne haliniz varsa görün, yakamızdan düşün. Bir bakan kendi bakan yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerini alet etmeye çalışıyor.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi.

'YALAN SİZİN AĞZINIZA YUVA YAPMIŞ'

Bakan Yerlikaya, 'Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış. Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, 'nifak kervanının yedekçisi' bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar. FETÖ'nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz. Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum; aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir. Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, yok saymak, bırakın bizleri işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir. Buna asla müsaade etmeyiz. Merak buyurmayın; FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz milletimiz, kimin yanında durduğunu da kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaşanan polemik sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan, Yerlikaya’nın kendisine yönelik siyasi eleştirilerde güvenlik güçlerini arkasına aldığını savunarak sert ifadeler kullandı.

Bakan’ın sözlerinde dikkat çeken ifadeler şöyle:

“HADDİNİ BİL ALİ YERLİKAYA!

'Ali Yerlikaya, size yöneltilen siyasi eleştirilere kendi adınıza cevap vermek yerine polisimizin ve jandarmamızın arkasına saklanarak yanıt vermeyi seçtiniz.

Oysa polis de bizimdir, jandarma da bizimdir.

Kahraman güvenlik güçlerimiz kimsenin siyasi gölgesi değil, bu milletin şerefli evlatlarıdır.

Bugün ülkemiz, yalnız yerel suç yapılarının değil, uluslararası suç ağlarının faaliyet gösterdiği bir coğrafyaya dönüşmüştür. Organize suç örgütleri 15-16 yaşındaki çocukları hedef almaktadır. Ülkemizde madde kullanımı mahallelere, köylere kadar yayılmış, 12 yaşa kadar düşmüş durumdadır.

Avrupa’da genç madde kullanıcı oranı son beş yılda ortalama %7 düşmüştür.

Türkiye’de ise aynı dönemde bağımlılık temelli suç oranı %42 artmıştır.

Bu veriler;

Birleşmiş Milletler,

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA),

Interpol, Europol raporlarına dayanmaktadır.

Soruyorum: Bu kurumlar FETÖ’ye mi ait? METÖ’ye mi ait? Uluslararası gerçeklere rağmen “FETÖ edebiyatı” ile sorumluluktan kaçamazsınız.

Türkiye bugün, dünya ortalamasının çok altında geri dönüş oranıyla uluslararası göçün merkezi haline gelmiş; uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, kara para ve sanal bahis ağlarıyla entegre hale gelmiştir.

Emniyet Teşkilatı ağır yük altındayken, siz sosyal medyadan muhalif polisleri takip etmekle meşgulsünüz.

Tüm meslek grupları içinde intihar oranı en yüksek polis ve jandarmamızdır.

Personel yalnızdır, yorgundur, tükenmişlik içindedir.

Bugün mü hatırladınız polisi ve jandarmayı?

Geçmişte sizinle ilgili “mahrem imam” görüşmeleri, Şırnak dönemine ilişkin soruşturmalar kamuoyuna yansıdı.

Biz bunları asla siyasi malzeme yapmadık. Çünkü bizde delilsiz itham olmaz.

Devlet ciddiyeti bunu gerektirir.

Ama siz, bugün kurumların arkasına saklanarak devlet adabını ihlal ediyorsunuz.

Yüreğin yetiyorsa kendi sözünle konuş!

Gerçeklerin üzeri tweetlerle örtülemez.

Bir İçişleri Bakanı, sosyal medya polemiğiyle değil, icraatla konuşur.

Organize suçla mücadelede sonuç yok.

Göç yönetiminde politika yok.

Sınır güvenliği desen hak getire.

Uyuşturucu ve gençlik krizinde strateji yok.

Polisimizin hakkını korumada irade yok.

O makam milletin emanetidir!

Millete hizmet için değil makamınızı korumak için çalışıyorsunuz. Gereğini yapın o görevi derhal bırakın!'