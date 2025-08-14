Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu

CHP'de 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve 412 belediye başkanının katıldığı Belediye Başkanları Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel toplantı öncesi salona girişte ön saftaki tüm belediye başkanları ile tek tek tokalaşırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kasıtlı olarak pas geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

Çerçioğlu AKP’ye katıldı, kürsüde böyle konuştu: Yargılanmaktan korkmadım

Kameraya yansıyan görüntülerde Özlem Çerçioğlu'nun yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemediği dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elini havada bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP'den istifa ettiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'na AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda parti rozeti takıldı.