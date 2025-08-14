Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elini havada bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP'de 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve 412 belediye başkanının katıldığı Belediye Başkanları Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel toplantı öncesi salona girişte ön saftaki tüm belediye başkanları ile tek tek tokalaşırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kasıtlı olarak pas geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

Çerçioğlu AKP’ye katıldı, kürsüde böyle konuştu: Yargılanmaktan korkmadımÇerçioğlu AKP’ye katıldı, kürsüde böyle konuştu: Yargılanmaktan korkmadım

Kameraya yansıyan görüntülerde Özlem Çerçioğlu'nun yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemediği dikkatlerden kaçmadı.

cerciogluerdogan.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elini havada bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP'den istifa ettiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'na AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda parti rozeti takıldı.

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret