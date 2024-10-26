Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Bursa Merinos'a onay

Düzenleme: Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Bursa Merinos'a onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa Merinos (Türk Malı) markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına onay verdi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 2 Şubat 1938'de açılışı yapılan Bursa Merinos fabrikasının markasının satışı, Özelleştirme İdaresi'nce onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa Merinos (Türk Malı) markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Bursa Merinos (Türk Malı) markasının, 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.

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