Önyargı: Bir kimseyle ya da bir şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, duruma ya da görmeye dayanan, önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, kanı.

Tanımlama böyle.

*

Ön yargıyla davranmanın, hareket etmenin; karşı tarafla ilgili -hak edilmeyen olumlu ya da olumsuz- sonuçlar doğurabileceği…

İnsanlara ön yargıyla; haksızlık yapma ve övme nedeniyle hak edilmeyen övgü ve yergiye ortamı hazırlayacağı bir gerçek.

*

Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3. Genel Başkanı ve Eski Başbakan Merhum Bülent Ecevit’in 19. ölüm yıldönümüyle ilgili bir mesaj paylaşmış.

İşte o mesajın amacı…

Anlatılmak istenen yanı, bir tarafa bırakılarak, hurra… bir bakmışız sosyal medya yangın yeri!

Kılıçdaroğlu’na saldırılar… saldırılar… saldırılar!

*

Doğru mu?

Bence hiç de değil!

İnsanların, bir taziye mesajını başka şeylerle karıştırarak, düşüncelerini sosyal medyada paylaşmaları hiç de doğru ve iyi niyetli bir davranış olmasa gerek.

Olmasa gerek de öyle de olmuş zaten.

Üstelik o paylaşım haberleştirilmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük haksızlık yapılmış.

Anladığım kadarıyla da 6 Kasım 2025 günlü ‘sözcü.com. tr’de okuduğum bir haber, Kılıçdaroğlu’nu yeren, ancak bir o kadar da CHP’nin mevcut yönetimine mesaj verir nitelikte.

Oysa taziye mesajıyla, sosyal medyada yapılan paylaşımlar çok farklı şeyler.

*

Nasıl bir mesaj paylaşmış Sayın Kılıçdaroğlu?

Demiş ki:

“Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil, millete ve devlete hizmet etmenin aracı olarak görmüş, ülkemize hem örnek bir siyasetçi, dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” demiş.

*

Ne var bunda.

Son derece insanî ve kibar bir anma mesajı.

Yerinde…

Samimi…

Saygılı…

Ve de Sayın Kılıçdaroğlu’na yakışan ifadeler.

*

Bu mesajla, son derece nazik ve Merhum Ecevit’in örnek ve takdir edilen yönlerini dile getirmiş.

*

Ancak bu mesajla ilgili, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve o paylaşımları yapanlar da kanımca evet, sapla samanı birbirine karıştırmışlar.

Yetmemiş sözcü.com.tr de bu sosyal medya paylaşımlarını öne çıkararak haberleştirilmiş ve Türkiye’nin en köklü partisinin Eski Sayın Genel Başkanı, kanımca itibarsızlaştırılmak istenmiş.

*

Nasıl olmuş?

Söz konusu gazete:

‘Bari burada laf sokmaya çalışma’ başlığı kullanarak, taziyedeki ifadeler, sosyal medyada çarpıtılan ifadelere dayandırılarak, Sayın Kılıçdaroğlu hiç de hak etmediği bir durumla karşı karşıya bırakılmış.

Anladığım kadarıyla, burada yine söylüyorum sapla-saman birbirine karıştırılmış!

*

O nedenle; evet doğrular söylenmeli…

Evet, paylaşılmalı elbette…

Ancak her doğruyu da her yerde paylaşmanın da doğru olmadığını düşünenlerdenim.

Bunun içindir ki; “Ülkemin yetiştirdiği önemli insanları -sevsek de sevmesek de- bu kadar çabuk harcamasak, önemsizleştirmesek mi?” diyorum.

“Kişilikle, siyasi uygulamaları aynı kefeye koymasak mı?” diyorum.

“Onlara haksızlık yapmasak” diyorum!

Özellikle de bu gereksiz yorumlara itibar eden CHP’lilere diyorum!..

Partilerine yazık ediyorlar diyorum!..