Özellikle ev hanımlarının dikkatine

En sağlıklı bir ev temizliği nasıl yapılır? İşte ayrıntılı temizlik yöntemleri...

Özellikle ev hanımlarının dikkatine

Ev temizliği yaparken özellikle bazı yerleri temizlerken gözden kaçırırız. Buni kimi zaman isteyerek bile yapabiliriz. Fakat yarım yapılmış temizlik sağlığı cidid anlamda tehdit eder. İşte uğraştırıcı yerlerin temizliğiyle ilgili o püf noktalar…

CAM TEMİZLİĞİ
Camlarınızın kısa sürede pırıl pırıl bir hale gelebilmesi için yapmanız gereken tek şey sirke ve gazete kağıdı kullanmaktır. Orlon bez üzerine krem deterjan dökerek temizleyin.

MİKRODALGA FIRIN TEMİZLİĞİ
Mikrodalga fırınların içindeki kurumuş kirleri temizlemek aslında o kadar zor değil. Mikrodalga fırının içine bir bardak su koyup fırını çalıştırmak yeterli olacaktır.

BANYO TEMİZLİĞİ
Öncelikle çöp kutularını boşaltın. Ardından yerde ve köşelerde birikmiş kirleri, dökülmüş saç ve tüyleri süpürün. Klozeti ve musluğunuzu dezenfektan ürünle temizleyin. Musluğu temizlerken yanındaki aparatları da unutmayın. Son olarak da fayansları, duvarları ve tavanı silerken bütün iz ve kirleri çıkardığınızdan emin olun. Önce su tutup daha sonra kurulayarak daha kesin bir sonuç almanız mümkün. Son olarak banyonuzda bulunan aynaları temizlemeyi de ihmal etmeyin.

Banyo temizliği yaparken özellikle seramikleri limon yağı ile ovalamakta yarar var. Böylelikle küf sorununu da halletmiş olursunuz.

Duş başlığını temizlerken de sirke kullanabilirsiniz.

ÇARŞAF TEMİZLİĞİ
Beyaz çarşaflarınızı beyazlatmaya ihtiyaç duyuyorsanız, oksijen-bazlı çamaşır suyu kullanın.

ÇEKMECE TEMİZLİĞİ
Eğer çekmecelerinizi temizlerken içini boşaltmak istemiyorsanız, elektrik süpürgenizin ucuna ince çorap geçirin. Böylelikle tozları kolay yoldan temizlemiş olacaksınız..

BULAŞIK TEMİZLİĞİ
Kirli tabakların zor lekelerinden kurtulmak için, yemekten hemen sonra tabakları sudan geçirerek zorlu lekelerden kurtulmak mümkün.

TÜL PERDE TEMİZLİĞİ
Yıkama suyunun içine iki yemek kaşığı toz şeker eklemek tam bir beyazlık sağlayacaktır…

YER TAHTALARININ TEMİZLİĞİ
Yerdeki küçük lekelerin iyice temizlenmesini istiyorsanız, suyun içine biraz sirke katarak yerleri silebilirsiniz…

DUVAR KAĞIDI TEMİZLİĞİ
Duvar kağıdı üzerindeki kurşun kalem, parmak izi ve kir lekelerini deterjanla silmeye kesinlikle yeltenmeyin. Lekeleri bir silgiyle silerek kağıtlarınızı temizleyebilirsiniz.

GARDIROP TEMİZLİĞİ
Giysilerinizin hoş kokması için gardırobunuzun içine bir torba içinde sabun koyun. Gardırobunuzun kapağını sıkıca kapatın. Birkaç gün sonra tüm giysilerinize mis gibi sabun kokusu doluşacaktır.

FAYANS TEMİZLİĞİ
Banyo fayanslarınızın parlamasını istiyorsanız ve seramikleri temizlemeden önce musluğu sıcak su yönünde çevirerek bir süre banyonun buharla dolmasını sağlayın. Buhar, kiri yumuşatacağı için işinizi kolaylaştırır. Temizlik yaparken mikrop öldürücü ürünler iyi birer seçim olacaktır...

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