Özer’den Ordu’ya Yatırım Seferberliği

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

AK Parti Ordu Milletvekili ve önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Ordu’nun 19 ilçesine yayılan dev yatırımlarla adeta bir kalkınma seferberliği başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler sonucunda hayata geçirilen projeler, şehrin altyapısından sosyal yaşamına kadar birçok alanda dönüşüm sağladı.

MİLLET BAHÇELERİYLE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Altınordu, Fatsa ve Gölköy başta olmak üzere birçok ilçede Millet Bahçesi projeleri ihale edildi. Fatsa Evkaf Mahallesi ve Çerkezler Tepesi için toplam 90 milyon TL kaynak sağlandı. Ünye’de ise Millet Bahçesi ve diğer projeler için 40 milyon TL’lik destek verildi.

TOKİ İLE KONUT HAMLESİ

Son iki yılda TOKİ aracılığıyla 507 konutluk proje başlatıldı. Fatsa Şerefiye Mahallesi’nde 268 konut, cami ve ticaret merkezi içeren yeni bir yaşam alanı için ihale tamamlandı. Yokuşdibi’nde sosyal konut projesi için görüşmeler sürüyor.

ALTYAPI VE BELEDİYE DESTEKLERİ

Ünye ve Kumru Belediyelerine araç ve iş makinesi alımı için 120 milyon TL, Kumru Belediyesi’ne çevre düzenlemesi için 6 milyon TL kaynak aktarıldı. Akkuş, Kabadüz, Aybastı gibi ilçelere parke yol, yağmur suyu hattı ve sıfır atık projeleri için milyonlarca liralık hibe sağlandı.

TEMİZLİK VE ÇEVRE HİZMETLERİ

Kabadüz’e 200, Akkuş’a 100, Fatsa’ya 150 çöp konteynırı hibe edilirken, Kabadüz Belediyesi’ne bir adet çöp toplama aracı verildi. Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Projesi Akkuş’ta başlatıldı.

ÖZER: “BU HİZMETLER AK PARTİ’NİN VİZYONUDUR”

Yatırımları değerlendiren Prof. Dr. Mahmut Özer, “Bu kıymetli projeler AK Parti’mizin hizmet anlayışının yansımasıdır. Ordu’muza her zaman destek olan ve yanımızda duran Sayın Bakan Murat Kurum’a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.