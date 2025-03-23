Özerklik devlet içinde devletçikler çıkarmaktır

Yüz yıl önce Kuveyt diye bir devlet yoktu. Çünkü Kuveyt Irak’ın bir parçasıydı.

Aynı şey Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail için de geçerli. Bu devletlerin hepsi Suriye bütünlüğünün içindeydi. Ancak emperyalizm bu bölgeyi parçalara ayırdı. Bir olanları farklı sınırlar çizerek birbirinden kopardı. Sınır çizmek, zamanla o bölgedeki insanların vatan tasavvurunu da yeni duruma göre şekillendirdi. Artık bir Kuveytli sadece Kuveyt topraklarını vatan olarak görüyor, sadece o toprak parçasına bağlılık duyuyordu.

1990’da Saddam Kuveyti işgal etti, gerekçesi; bu coğrafyanın kadimden beri Irak’ın parçası olduğuydu. Kuveyt halkı aynı kökenden gelmelerine rağmen bu işgali kabullenmedi. ABD’nin müdahalesi ile Saddam geri çekilmek zorunda kaldı. En akıllarda kalan,bazı Kuveytlilerin ABD askerlerinin önünde secde etmeleriydi.

Bugün Suriye’nin de sınırdaş olduğu ülkelerle sorunları var, emperyalizmin çizdiği sınırlar toplumların şuuruna işleniş, farklı farklı vatan duyarlılıkları oluşmuştu.

Bütün bunları şunun için anlatıyorum: Yeni çözüm süreci veya terörsüzleşme adı altında, ana dilde eğitim, özerklik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi birçok düzenlemeden söz ediliyor. Bahçeli, şartsız demişti. Ama karşı tarafın konuşmalarına baktığımızda bunun böyle olmadığı görülüyor.

Bir bölgeye özerklik vermek tıpkı Kuveyt örneğinde olduğu gibi toplumun toprak ve vatan bilincini değiştiriyor. Sadece özerklik verilen alanı görmeye ve sadece oraya karşı sorumluluk duymaya başlıyor. Ortak amaçlar, toplumsal yarar kayboluyor. Özerklik sadece kopuşu derinleştirip hızlandırıyor. Onun için bilim adamları ‘özerklik istemek’ bir arada yaşayamıyoruz demektir diyorlar. Türkle Kürt on asırdır kavgasız gürültüsüz bir arada. Emperyalizme hizmet edenlerin dışında kimse aksini iddia etmiyor. Geçmişte Irak’ın içinde bir Kuveyt, Suriye’den Ürdün, Lübnan çıkaranlar şimdi kuklaları vasıtasıyla Türkiye içinde devletçikler çıkarmaya çalışıyorlar. Buna evet demek Türkiyenin intiharı olur. Onun için PKK elbette silah bırakmalıdır, bu hepimizi memnun eder, ama bunun karşılığı PKK’nın silahla yapamadığını masada vermek olmamalıdır.