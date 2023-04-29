Özge Ulusoy'dan esprili karşılaştırma. 15 yıl öncesine götürdü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve son zamanlarda babasının vefatı sonrasında başlayan dava sürecine dair bilgileri takipçileriyle buluşturan Özge Ulusoy, bu defa esprili bir paylaşımda bulundu.

Özge Ulusoy'dan esprili karşılaştırma. 15 yıl öncesine götürdü

Her ne kadar son zamanlarda yaşadığı büyük acı nedeniyle renkli ve esprili kişiliğini tam olarak gösteremese de Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce yüzüne yaptırdığı estetik müdahale ile gündeme gelen Ulusoy, bu defa da Instagram hesabından yaptığı karşılaştırma ile dikkat çekti.

40 yaşında olan Özge Ulusoy, hesabından paylaştığı videoda 15 yıl öncesine gitti ve o zamanki yaşantısına dair küçük bir kesit paylaştı.

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Özge Ulusoy'u paylaştığı ilk videoda, geceleri dışarıya çıkarken ve eğlenceye vakit ayırırken görürken, paylaşımının ikinci bölümünde ise günümüze dönen Özge Ulusoy'u bu defa kucağında abur cuburlar ve üzerinde pijamalarıyla evinde otururken gördük.

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Ulusoy bu esprili videosuna "Eeee bu cumartesi ne yapıyoruz bebekler?" notunu düştü.

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