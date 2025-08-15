Özgü Kaya sere serpe uzandığı pozuyla ortalığı yakıp geçti! Tatil paylaşımlarına doyamadı

Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya tatilde sezonun yorgunluğunu atıyor. Sosyal medya pozlarına tatil paylaşımlarını ekleyen Kaya, sere serpe uzanarak verdiği pozla ortalığı yakıp geçti.

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

GÜZEL OYUNCU GÜNEŞ İLE KUMUN TADINI ÇIKARIYOR

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Özgü Kaya, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı yakıp kavuruyor. Ünlü oyuncu, tatil pozlarına yenilerini ekledi.

SERE SERPE UZANDI

Kaya, şezlongda bikinisiyle sere serpe uzandığı pozunu paylaştı. Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle beğeni toplayan Özgü Kaya'nın cesur tatil paylaşımına beğeni yağdı.

